Außergewöhnliche Küchenaccessoires

Ebenfalls ungewöhnlich geformt sind die LES FRUITS Porzellanschalen von unserer Expertin Barbara Brouwers. Inspiriert durch Markteinkäufe in der Normandie gleichen sie in Form und Textur verschiedenen Früchten. Melone, Ananas, Mango und Co. werden original abgeformt und dann in Porzellan gegossen. Dabei wird großer Wert auf die Feinheit der Textur und auf besondere Details gelegt. Eine wirklich originelle Porzellanserie!