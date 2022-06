Vom verfallenen Stall zum coolen Hobbyraum

Auf dieser Fotografie erkennen wir das überraschende Endergebnis von außen. Zur rechten Seite des Bildes steht die kleine Scheune, die eine enorme Verwandlung im Innenraum überwunden hat. Der Bauherr beschloss gemeinsam mit dem Architekten, den ursprünglichen Charakter des Gebäudes zu bewahren, sodass die Änderung der Kubatur und Materialität im Außenraum kaum notwendig war. Alle Öffnungen wurden beibehalten. Lediglich die Fenster wurden gegen neue ausgetauscht und das Haus erhielt eine Dämmung von innen.

Man entschied sich hier für einen anthrazitfarbenen Fensterrahmen, der umgeben von der steinernen Fassade kaum gestalterisch ins Gewicht fällt und sich dadurch unterordnet. So konnte eine Hommage an die lokale Architektur geschaffen werden und zugleich eine Anpassung der alten Scheune an die Anforderungen des modernen Lebens entstehen.

Die eigentliche Herausforderung für die Architekten wartete allerdings im Inneren!