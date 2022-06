7 Ideen für graue Wände

Graue Wände sind langweilig? Von wegen! Die kreativen Ideen unserer Experten beweisen, wie vielseitig die Farbe sein kann.

Eine graue Wand erinnert uns häufig an kalte und unbelebte Gebäude, dabei kann die Farbe sogar auch Wärme ausstrahlen und wohnliche Akzente setzen – dabei kommt es nur auf die richtige Kombination an. Knallige Farben wie Neongelb, Hellgrün oder ein kräftiges Pink können beispielsweise in einer grauen Wohnlandschaft für den Wow-Effekt sorgen. Aber auch mit warmen Farben wie einem dunklen Rot oder einem tiefen Blauton lässt sich im Nu die Behaglichkeit in einem Zimmer mit grauen Wänden steigern. Besonders individuell wird es, wenn man bei einer grauen Wand auf ausgefallene Motive oder Strukturen setzt. Und so kann das Ganze aussehen…