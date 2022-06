Garteninspiration: 3 Gestaltungsideen

Meteorologisch betrachtet, hat der Sommer bereits angefangen und tatsächlich scheint das Wetter endlich ein Einsehen zu haben. Wir können uns ab jetzt also hoffentlich auf erholsame Stunden, Tagen und Wochen unter freiem Himmel freuen und den Sommer in vollen Zügen genießen – zum Beispiel im eigenen Garten. Falls ihr noch auf der Suche nach ein wenig Inspiration in Sachen Gartengestaltung seid, solltet ihr unbedingt weiterlesen. Unsere Expertin Tina Brodkorb hat für ihre Kunden drei Gärten liebevoll und raffiniert in Szene gesetzt und dabei geschickt auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Besitzer ausgerichtet. Viel Spaß mit diesen idyllischen Gartenideen.