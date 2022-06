Heiße Affäre zwischen Holz und Beton

Der Anbau an ein eingeschossiges Holzhaus zeigt sich von einer sehr modernen, zeitgemäßen Seite. Form- und Farbgebung sind reduziert und puristisch gehalten, das dominierende Material ist Sichtbeton, was dem Ganzen einen kühlen, stylishen Charakter verleiht. Wie auch das Bestandshaus selbst, bleibt der Anbau eingeschossig und passt sich so seiner Umgebung perfekt an.

Vor dem Wohnbereich befindet sich eine Terrasse, die von einer Rahmenkonstruktion aus Beton umfasst wird. Durch diesen Rahmen und die großen Glasfronten entsteht ein stimmiger, fließender Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Aus dieser Perspektive kann man erkennen, dass sich der Anbau mit großen Fensterflächen auf allen drei freien Seiten transparent und offen präsentiert. Er bildet also eine Art Bindeglied zwischen dem Garten und dem hölzernen, introvertierteren Haupthaus.