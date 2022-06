Kleiner Raum? Mach das Beste daraus!

Wer ein großes Haus oder eine große Wohnung besitzt, weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, den ganzen Platz sinnvoll zu nutzen. Aus diesem Grund wollen wir euch heute sechs verschiedene Arten der Nutzung vorstellen, die zwar nicht überlebenswichtig sind, aber das Leben durchaus verschönern oder erleichtern können. Habt ihr auch schon immer von einem begehbaren Kleiderschrank geschwärmt? Träumen eure Kinder schon seit langem davon, endlich ein Spielzimmer zu haben? Wollte der Herr des Hauses nicht schon immer ein eigenes Fernsehzimmer haben, in dem er mit seinen Kumpels Fußball gucken kann? Dann ist es an der Zeit, ein bisschen Elan, ein bisschen Fantasie und Geld in die Hand zu nehmen und den leeren Raum endlich in ein kleines Paradies zu verwandeln. Wir wollen euch mit den folgenden Fotos inspirieren, dem kahlen, traurigen Raum etwas Leben einzuhauchen und endlich euer Projekt umzusetzen. Wer bei der Ausarbeitung seiner Ideen Unterstützung braucht oder beim Umbau die Hilfe eines Fachmannes bevorzugt, kann sich an unsere homify Experten wenden. Diese stehen euch gerne bei der Umsetzung eurer Projekte zur Verfügung und lassen eure Wohnträume endlich wahr werden.