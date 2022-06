Modernes Wellness-Hotel im Schwarzwald

Die tiefgreifenden Baumaßnahmen wurden zum Großteil während des laufenden Hotelbetriebs durchgeführt, was eine besondere Herausforderung für unsere Experten bedeutete, denn die anwesenden Gäste sollten natürlich keinesfalls gestört werden. Hier sehen wir eines der 22 Zimmer des Hauses, die im Zuge der Umbauarbeiten vergrößert und modernisiert wurden. Frische, moderne Farben, schnörkelloses Design und hochwertige Materialien bestimmen den Look. Einige raffinierte, augenzwinkernde Details wie der röhrende Hirsch an der Wand schaffen eine Brücke zur idyllischen Schwarzwaldumgebung und zur Tradition der Region.