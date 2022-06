Die schiefe Verschachtelung

Das Einfamilienhaus wurde als Passivhaus des Jahres 2012 ausgezeichnet. Zu verdanken ist dieser Status folgenden Ausstattungen: Der geringe Restwärmebedarf wird mithilfe einer Wärmepumpe in Verbindung mit einer Tiefenbohrung erzeugt. Die gewonnene Wärme wird über eine Fußbodentemperierung verteilt. Eine Lüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima: In den Bereichen für Wohnen, Essen und Schlafen wird die frische Luft zugeführt, während sie in der Küche oder dem Bad abgeführt wird. Zusätzlich legten die Architekten Wert auf eine Dreifach-Verglasung und eine starke Wärmedämmung an den Außenwänden, im Dach und unter der Bodenplatte.