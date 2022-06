9 schöne Ideen für bodengleiche Duschen

Begehbare Duschen sind längst in deutschen Badezimmern eingezogen. Jedoch gibt es so viele unterschiedliche Modelle, dass je nach Einsatz im Bad ein ganz anderes Gesicht hervorgerufen wird. Um ein wenig Ordnung in die enorme Fülle dieser praktischen Duschen zu bringen, möchten wir euch heute neun unterschiedliche Varianten zeigen, die von natürlich bis zu luxuriös reichen.