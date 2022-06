Tiermuster sind gerade (wieder einmal) im Trend und ganz in diesem Sinne wollen wir hier ein paar tierische Accessoires zeigen, die in jeder Wohnung garantiert zum Blickfang werden. Die große Kunst bei den Prints ist es, sie richtig einzusetzen. Im Allgemeinen gilt: Weniger ist mehr! Sonst kann es nämlich ganz schnell zu viel des Guten werden. Mit unseren tollen Teilen läuft man da schon etwas Gefahr, denn eigentlich will man sie am liebsten alle haben!