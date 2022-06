Großartige Garten-Ideen für Kinder

Räuberhöhlen aus Farn bauen, Sandkuchen backen oder ein Schneckenwettrennen veranstalten – Kinder kommen immer wieder auf neue Ideen… Vorausgesetzt, ihre Phantasie hat ausreichend Raum dafür. Der Spielplatz um die Ecke ist zwar immer eine nette Alternative, um einiges besser kommt aber natürlich der eigene Garten an! So muss man kein Risiko eingehen, dass die selbst gebauten Sandburgen oder Höhlenkonstrukte am nächsten Tag nicht mehr da sind und Eltern können gleichzeitig von drinnen ein Auge auf ihre Kids haben. Im eigenen Garten lassen sich zudem die allerbesten Geburtstage feiern – mit Sackhüpfen, Wasserbomben und allem Pipapo! Kindern macht so ein Garten im Übrigen das ganze Jahr über Spaß: Die Schneeballschlacht im Winter, das Planschbecken im Sommer… Aber das Beste ist: am Wochenende Freunde einzuladen, mit denen man nicht nur im Matsch rumtollen, sondern danach gleich noch draußen zelten kann. Wie der Garten noch ein bisschen kindgerechter wird und mindestens gleich achtmal so viel Spaß macht, zeigen uns die Experten von homify mit diesen schönen Projekten: