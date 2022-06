Ein wahrgewordener Männertraum

Drinnen angekommen, schweift der Blick von einer Ecke im Raum in die nächste. Mittelpunkt des Wohnbereiches bildet die L-förmige Sofalandschaft, die von Mobiliar in minimalistischem und klarem Design umrahmt wird. Die Decke wurde ebenfalls in ihrem ursprünglichen Zustand belassen und wird durch die Beleuchtung zusätzlich in Szene gesetzt. Der Boden in Beton-Optik spiegelt den Industrial-Stil wider. Die Strenge und gewisse Kühle wird mit der Wandverkleidung aus Backstein gebrochen, wodurch ein spannender Stil-Mix entsteht.