Tolle Möbel aus Paletten

Möbel aus Paletten liegen bereits seit längerer Zeit voll im Trend. Kein Wunder: Mit Tischen, Sofas, Kommoden und Betten aus gebrauchten Europaletten tut man nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern holt sich auch eine gute Portion Kreativität, Individualität und Style in die eigenen vier Wände. Palettenmöbel werden individuell angefertigt, meist in liebevoller Handarbeit hergestellt und sind echte Unikate. Da gleicht kein Möbelstück dem anderen. Wir haben euch vor Kurzem schon mal einige coole Palettenmöbel unserer Experten vorgestellt, die so gut ankamen, dass wir heute ein weiteres Ideenbuch mitgebracht haben – vollgepackt mit tollen Möbeln, von der TV-Bank bis zur Sitzlandschaft und vom Bett bis zum Küchenschrank.