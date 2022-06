Das geordnete Haus

Betritt man das Haus, findet man sich in diesem Flur wieder, der eine eindrucksvolle Höhe von vier Metern aufweist und durch ihre offene Bauart überzeugt. Die Treppe führt zu einer Galerie, von der aus man einen guten Überblick erlangen kann. Im Eingangsbereich wurden Fliesen verlegt, die sich bis in den Wohnraum erstrecken. Eine besonders pflegeleichte und zugleich schlichte Lösung stellt der Fußbodenbelag dar, an dem man lange Freude haben wird. Insgesamt finden sich in dem Luftraum drei Fenster, die den Bereich besonders hell und freundlich wirken lassen.