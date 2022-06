Vom Kuhstall zum coolen Loft

Betrachtet man das Stallgebäude von außen, scheint sich gar nicht viel getan zu haben. Der rustikale Backsteinbau integriert sich hinter grünen Hecken harmonisch in seine ländliche Umgebung und man sieht ihm absolut nicht an, dass er zu modernen Zwecken umgebaut wurde. Tatsächlich wirkt er noch immer so, als könnten in ihm Kühe oder andere Bauernhoftiere zu Hause sein. Doch der äußere Eindruck täuscht ganz gewaltig. Wartet nur, bis ihr einen Blick ins Innere geworfen habt…