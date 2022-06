Ein herausragendes Haus in toller Lage

Hier sehen wir, wie die äußere Grundstücksbegrenzung nahtlos in das Gebäude übergeht. Ebenso außergewöhnlich wie die Formensprache des Hauses ist auch die Materialität. Bei den eingesetzten Baustoffen wurde großer Wert auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. Die Holzpfeiler, die als Zaun fungieren und auch einen Teil der Fassade ummanteln, dienten in ihrem früheren Leben einmal als hölzerne Eisenbahnschwellen, währen der obere Teil des Gebäudes mit erodiertem Cortenstahl verkleidet wurde, welches der Außenhülle ihren roströtlichen Look verleiht. Zu guter Letzt kam am Sockel noch Kork zum Einsatz, der den natürlichen Gesamteindruck unterstreicht.