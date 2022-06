Kind im Haus? Das sind die wichtigsten Einrichtungstipps!

Vor allem kleine Kinder spielen gerne mit allem, was sie finden. Nachvollziehbar also, dass ihr vor allem Reiniger bzw. Putzmittel in der Wohnung im Allgemeinen immer so lagern solltet, dass diese für euren Nachwuchs unzugänglich sind. Entscheidet euch in diesem Zusammenhang am besten für hohe bzw. abschließbare Schränke. Auch alle Steckdosen sollten in jedem Falle gesichert werden. Kindersicherungen sind in diesem Zusammenhang bereits für einen sehr geringen Betrag erhältlich, schützen jedoch nachweislich und retten im Extremfall sogar Leben. Wer keine separaten Sicherungen verwenden möchte, sollte sich alternativ in Bezug auf spezielle Steckerleisten informieren, die so konstruiert sind, dass sie an bestimmten Stellen, zum Beispiel einer Küchenarbeitsfläche, „verschwinden“ können. Eure Aufgabe ist es lediglich, eine dafür vorgesehene Klappe zu öffnen und die Steckerleiste sicher und unzugänglich zu platzieren. Im Allgemeinen solltet ihr zudem darauf achten, scharfe Kanten, beispielsweise an Tischen, entsprechend zu verkleiden, sodass keine Verletzungsgefahr besteht. Noch mehr Möbel, die sich perfekt in den Alltag integrieren lassen, findet ihr hier!