Kubisches Einfamilienhaus mit persönlicher Note

Wie in der modernen Architektur üblich, folgt auch in diesem Haus das Erdgeschoss einem offenen Grundriss, in dem die Funktionen Essen, Kochen und Wohnen nahtlos ineinander übergehen und von den großen Fensteröffnungen auf mehreren Seiten profitieren, die den Innenraum so noch großzügiger, luftiger und heller wirken lassen. Die Einrichtung ist sehr modern gehalten und verzichtet, ebenso wie die Fassade, auf überflüssige Schnörkel und Verzierungen. Lediglich das großformatige Bild an der Wand bringt ein wenig Farbe ins Spiel und verweist auf den persönlichen Geschmack der Bewohner.