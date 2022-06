Ein wunderbares Café

Betritt man das Café, findet man sich in diesem Raum wieder. Die gesamte Wandseite, wird von einer cremefarbenen, gepolsterten Bank eingenommen, sodass man von diesem Platz aus das Treiben bestens im Blick hat. Ein Holzboden sowie ein Holztisch sorgen für die unverkennbare Gemütlichkeit eines solchen Etablissement. Zusätzlich wird dieser Effekt durch die dunkle Decke unterstrichen. Im Zentrum steht die Bar und der Tresen. Dieser wurde aus Beton gefertigt und verströmt urbanes Flair. Der Name des Cafés wurde in das mineralische Material integriert. Das Logo des Cafés findet sich im hinteren linken Eck und begrüßt einen bereits vor dem Eingang. Wer genau hingesehen hat, wird Ähnlichkeit zu der Tapete auf der rechten Seite entdecken, die ein verspieltes Pendant in der schlichten Kulisse darstellt.