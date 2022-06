6 Tipps für ein inspirierendes Homeoffice

Egal, ob das Home Office den Arbeitsplatz im Büro ganz ersetzt oder nur ab und zu genutzt wird – das Licht muss stimmen. Steht der Schreibtisch in einer Ecke des Wohn- oder Schlafzimmers, reicht die Deckenbeleuchtung, die optimalerweise den ganzen Raum ausleuchtet, als Allgemeinbeleuchtung aus. Bei einem eigenen Arbeitszimmer darf diese Beleuchtung natürlich auch nicht fehlen. Die Deckenlampe sollte daher groß genug sein. Am besten eignen sich Einbauleuchten oder Deckenlampen mit mehreren Leuchten beispielsweise in Form von Spannlampen. Die eigentliche Schreibtischlampe sollte mit direktem Licht den Schreibtisch beleuchten. Verstellbar und mit schwenkbarem Kopf kann sie immer genau dorthin auf die Arbeitsfläche leuchten, wo das Licht gerade am meisten gebraucht wird. Vor allem bei Stehlampen in Arbeitsplatznähe sollte darauf geachtet werden, dass sie auf dem PC-Bildschirm keine Reflexe erzeugen. Zudem sollten alle, die per Hand am Schreibtisch schreiben, auf den richtigen Lichteinfall und die erzeugten Schatten achten. So sollte bei Rechtshändern das Licht von Links kommen, bei Linkshändern das Licht von rechts.