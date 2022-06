Stilvolles Einfamilienhaus in ländlicher Umgebung

Im Gegensatz zu der eben gesehenen Fassade zeigt sich die zur Straße ausgerichtete Seite ebenerdig. Um die Privatsphäre der Familie zu schützen und um allzu neugierige Blicke zurückzuhalten, wurden hier schmalere und weniger großzügige Fenster eingesetzt. In der Form passen sie sich den Wandverkleidungen in vertikal ausgerichteten Rechtecken an, was für einen spannenden Anblick sorgt. Der unaufdringliche Terrakotta-Ton imitiert die hölzerne Fassade und bereitet eine warme Atmosphäre. Der Eingang zum Haus ist über eine Rampe zu erreichen, was für einen interessanten Empfang sorgt.