Besonderes Haus mit futuristischem Dach

Jedes Zimmer dieses Hauses ist sehenswert, aber vor allem das Bad wollen wir euch nicht vorenthalten. Das Konzept der Küche aufgreifend, kommen hier schwarze Unterschränke mit weißem Abschluss zum Einsatz. Ein modernes Waschbecken ist direkt in den Schrank eingelassen und sorgt so für ein harmonisches Ganzes. Ein großformatiger Spiegel reflektiert das Licht und macht den Raum optisch größer. Geschmackvolle Beleuchtung und ausgesuchte Accessoires wie die Truhe aus Korbgeflecht geben dem Badezimmer den letzten Schliff. Noch mehr tolle Rattanmöbel für Bad und Co. haben wir hier für euch.