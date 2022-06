Ein Büro zum Wohlfühlen

Das Herzstück des Büros ist natürlich der Chef-Schreibtisch. Was wie eine pompös tapezierte Wand aussieht, ist tatsächlich eine Schrankwand, die als Raumteiler fungiert. Auf der Rückseite des Schranks lassen sich eine Menge Akten verstauen – so erinnert beim Anblick des Raumes kaum etwas an ein Büro. Vielmehr fühlen wir uns wie im Wohnzimmer eines Motorradfans. Denn selbst das geliebte, alte Motorrad des Loftbesitzers wurde in die Einrichtung integriert und thront nun auf der Schrankwand. Und sollte im Büro mal eisige Stimmung herrschen, verströmt der Drehkamin garantiert genügend Wärme.