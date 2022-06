Bombastische Villa mit vielen Überraschungen

Das Projekt der Architekten von Tao Architecture führt uns nach Indien, in die Stadt Pune mit 3,1 Millionen Einwohnern. Ein paar davon residieren fürstlich in der atemberaubenden Villa, die wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen. Eingebettet in eine herrlich grüne Umgebung kreiert der moderne Bau ein reizvolles Zusammenspiel mit der Natur. Verschiedene Materialien und Stile fügen sich zu einem stimmungsvollen Ganzen zusammen, was dank vieler Raffinessen kaum Wünsche offen lässt.