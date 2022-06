Ein Traumhaus für Designfans

Was gehört eurer Meinung nach zu einem modernen Traumhaus dazu? Viel Platz und eine luxuriöse Ausstattung? Eine außergewöhnliche Architektur und cooles Design? Jede Menge Licht und große Fenster? Eine Dachterrasse mit Panoramablick und ein Pool im Garten? Bingo, die Villa, die wir euch heute mitgebracht haben, hat alles zu bieten, was man sich von einem solchen Luxusdomizil wünscht. Die Architekten von MGS – Macedo, Gomes & Sobreira haben sie für ihre Kunden am Rande der brasilianischen Hauptstadt Brasilia errichtet – und das Ergebnis ist wahrlich beeindruckend.