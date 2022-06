Vorher-Nachher: 50er-Jahre Chic trifft auf Moderne

Die beste Mischung aus den Fünfziger Jahren und der heutigen Zeit wird in dieser Küche geschaffen. Der Boden im klassischen Schachbrettmuster bildet in Kombination mit der zeitgemäßen Formensprache der Möbel eine besonders schöne Einheit. Die Unterschränke weisen einen matten Grauolivton auf, der in beiden Epochen bestens bestehen kann. Die Türen mit Glaseinsätzen sind ein wahres Indiz der 50er-Jahre und wurden in den bestehenden Wohnungen aufgenommen.