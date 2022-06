Lack – Möbel mit Hochglanz

Die Lackkunst wurde ursprünglich vor etwa 3500 Jahren in China erfunden. Damals fand man heraus, dass der Saft des Lackbaums vorzüglich dazu geeignet ist, Gegenstände vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch das Lackieren erhält die Oberfläche einen besonderen Glanz, die auch haptisch einen angenehmen Eindruck hinterlässt, da sie sich in ihrer Temperatur – anders als die meisten anderen glatten Oberflächen – schnell der Handwärme anpasst. Heutzutage spielt besonders die Ästhetik eine Rolle bei der Entscheidung für ein Lackmöbelstück. Eine wesentliche Eigenschaft von Lack ist seine Glätte, die in der Konsequenz zu Hochglanz führt.