Wie du mit der Farbgestaltung deine Stimmung beeinflussen kannst

Farben spielen bei der Einrichtung und bei der Raumgestaltung eine große Rolle. Die verschiedenen Farben werden automatisch und unterbewusst wahrgenommen und mit verschiedenen Bedeutungen und Gefühlen assoziiert. Aus diesem Grund kann sich die Farbgestaltung eines Raumes stark auf unser Wohlbefinden auswirken. Es is wichtig, sich vor dem Gestalten eines Raumes über die Wirkung der ausgewählten Farbe zu informieren. Wir möchten euch in diesem Artikel über die unterschiedliche Wirkung aufklären und zudem einige Tipps an Herz legen, wie ihr die Farben verwenden könnt. Wer ein mehrfarbiges Thema wählt, sollte darauf achten, dass die Mischung ein harmonisches Gesamtbild ergibt. In kleinen Räumen sollten zudem hellere Töne dominieren, während dunkle oder knallige Nuancen nur als Akzente verwendet werden sollten. So wird dem Raum eine Art Weite verliehen, die ihn größer erscheinen lässt. Dunkle Farben machen einen Raum zwar gemütlich, lassen ihn aber auch kleiner und enger wirken.