Einfache Tipps, um das Bad einer Mietwohnung zu verschönern

Stauraum ist ein wichtiges Thema in der kompletten Wohnung. Auch im Badezimmer muss einiges verstaut werden. Handtücher, Toilettenpapier, Schminke und Co. sollten in einem Regal oder einem kleinen Schrank untergebracht werden, der zum Farbthema des Badezimmers passt. Auch in einem kleinen Bad gibt es immer eine Möglichkeit, etwas Stauraum zu schaffen. Viele Möbelhäuser bieten besondere Badezimmermöbel an, die durch geringe Breite und Tiefe in fast jedes Badezimmer passen. Zudem lassen sich die unschönen Rohre von Waschbecken mit einer Art flexiblen Waschtisch verkleiden, der durch eine Öffnung an der Oberfläche an fast jedes Waschbecken angepasst werden kann. So können all eure Badartikel ordentlich verstaut und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.

In der Dusche kann ein extra Metallkorb angebracht werden, der entweder an die Armaturen oder, wenn vorhanden, an die Duschabtrennung gehängt werden kann. Hier finden Shampoos, Duschgels und Haarkuren Platz, die sonst auf dem Boden stehen müssen. Zwischen Spiegel und Waschbecken kann ein kleines Regal angebracht werden, auf dem Zahnbürsten, Zahnpasta und Tagescreme abgestellt werden können. Sollte euer Bad klitzeklein sein oder über einen schwierigen Grundriss verfügen, kann immernoch ein Experte passende Badmöbel anfertigen.