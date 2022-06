5 + 1 Teppiche, die alles auf den Kopf stellen

Hochwertige Materialien stehen momentan ganz oben auf der Wunschliste von Teppichkäufern. Man investiert gerne in Qualität und möchte an seinem Lieblingsteppich möglichst lange seine Freude haben. Die Teppiche aus dem Hause Mischioff werden in reiner Handarbeit gefertigt und bestehen aus natürlichen Materialien von bester Qualität. So stammt die verwendete Wolle aus dem Himalayagebirge oder dem afghanischen Hochland, die Seide kommt aus Spinnereien in China und Indien. Alle Fasern genügen höchsten Ansprüchen und sind die Basis für ein langes Teppichleben.