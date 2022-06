Das Haus der Vielseitigkeit

In der Küche und dem sich offen anschließenden Esszimmer bleiben keine Wünsche offen. Dieser Teil findet sich im Dachgeschoss und bietet eine Raumhöhe von ganzen drei Metern. Die Bauherren genießen einen atemberaubenden Blick über die zu Fuße liegende Stadt. Die geschosshohen Fenster tauchen den Innenraum in ein helles Licht, auch wenn es bewölkt ist. Beginnt die Sonne zu scheinen, schimmert das Holz in Honigtönen, sodass das Innere noch stärker an Wärme gewinnt. Die Kochinsel weist eine futuristische Gestalt auf und fügt sich homogen in den Kontext ein.