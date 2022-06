Haus mit Geheimnis

Vom Wohn-/Essbereich gelangt man in die Küche, in der die kontrastreiche Kombination aus Schwarz und Weiß dominiert. Der Raum wirkt sehr modern, minimalistisch und stylish und bietet jede Menge Stauraum, Platz zum Kochen und eine Bar, an der Gäste Platz nehmen und einen Aperitif trinken können, wenn das Essen noch nicht fertig ist.