Ton in Ton – Harmonische Farbwirkung ganz einfach

Ein harmonisches Farbbild hinterlässt ein positives Gesamtbild. Soweit die Theorie. Das Farbkonzept Ton in Ton verspricht große Wirkung auch in der Praxis und das mit ganz einfachen Mitteln: Harmonie und Beruhigung fürs Auge durch die Verwendung nur einer einzigen Farbe in all ihren Höhen und Tiefen. Dies lässt sich auch zu Hause ganz einfach verwirklichen, indem wir einen Raum in nur einem Farbton gestalten. Lassen wir uns überraschen, wie unsere Experten diese Idee umgesetzt haben.