Tipps zur Beleuchtung mit LEDs

Besonders in großen und hohen Räumen ist es wichtig, eine gewisse Grundbeleuchtung zu schaffen. In dieser Wohnung springt uns der Kronleuchter beim Thema Licht als erstes ins Auge. Doch was so filigran und zerbrechlich aussieht, ist tatsächlich eine vernickelte Metallkonstruktion – natürlich beleuchtet mit LEDs. Der Kronleuchter dient dazu, einen optischen Mittelpunkt zu schaffen und den Raum zu zentrieren.

Die Funktion der Grundbeleuchtung übernimmt ein Lichtband – an der Wand links neben dem Kronleuchter. Hierbei handelt es sich um ein Aluprofil, das oben und unten mit LED-Lichtern ausgestattet ist. Warum für solch eine Konstruktion unbedingt LEDs verwendet werden sollten? Diese Leuchten sind besonders lichtstark und können jedoch nach Belieben gedimmt werden. Zudem handelt es sich hierbei um von Bolz eigens entwickelte LEDs. Diese werden über eine integrierte Keramikplatine gekühlt und können deshalb frei verbaut werden.