Bauernhaus mit zwei Gesichtern

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in den Innenraum des Hauses, genauer gesagt in den offenen Koch- und Essbereich im Erdgeschoss. Generell lässt sich sagen, dass sich die reduzierte Schlichtheit der Fassade in den klaren Grundrissen der Räume fortsetzt. Auch die Materialien, in Form von verputzten Wänden und Kupfer, wiederholen sich im Inneren und bekommen Gesellschaft von hochwertigem Eichenholz. Das Gebäude erfüllt den Passivhausstandard, wobei die notwendige Wärme von einer Gastherme erzeugt wird, die durch eine solarthermische Anlage unterstützt wird. Alternativ dazu kann das gesamte Haus dank eines im Kachelofen integrierten Wärmetauschers auch mit Holz beheizt werden.