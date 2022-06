8 Tipps, wie ihr euer Zuhause im Handumdrehen moderner wirken lasst

Möchte man sein Haus verkaufen, hat man mit der Kombination aus einer Immobilienfirma und Home-Staging-Experten einen Glücksgriff gelandet. Denn so ist sichergestellt, dass die Räumlichkeiten auch entsprechend hergerichtet werden, bevor man sich an potenzielle Käufer wendet. So geschehen auch bei dem Haus, das wir euch in diesem Artikel vorstellen. Hierbei handelt es sich zwar um eine Wohnung, die speziell für den Verkauf hergerichtet und entsprechend entpersonalisiert wurde, allerdings findet man in diesen vier Wänden auch Tipps, die man auf sein eigenes Zuhause anwenden kann.