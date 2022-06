Die passende Tapete für jeden Wohnstil

Wer Wert auf eine zeitlose Einrichtung legt, setzt auf hochwertige, bewährte Klassiker und langlebige Materialien. Was Farben und Muster angeht, kommt alles zum Einsatz, was dezent, gedeckt, zart, filigran und stimmig ist. So auch an der Wand: Knallige Farben und extreme Muster sind hier fehl am Platz. Damit es nicht langweilig wird, lockern filigrane Muster und dezente Abstufungen den zeitlosen und stets geschmackvollen Look auf.