High-End-Villa mit Traumblick

Heute haben wir euch ein waschechtes Traumhaus mitgebracht: Die Villa Escarpa stammt aus der Feder des portugiesischen Architekten Mário Martins, steht in Luz an der Algarve und hat alles, was ein modernes Traumhaus ausmacht – eine atemberaubende Aussicht, ein durchgestyltes Design, große, lichtdurchflutete Räume, modernsten High Tech, luxuriöse Details und einen sensationellen Pool. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch diese Perle der Architektur.