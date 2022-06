Erneuerbare Energiequellen für euer Zuhause

Auch der Wind ist eine saubere und unerschöpfliche Energiequelle. Besonders in Küstengebieten und in Gebirgen steht genug Wind zur Energieversorgung zur Verfügung. In Deutschland gibt es neben den großen Windkraftanlagen auch viele tausend kleine, private Windräder. Das Prinzip ist gleich: die Bewegungsenergie des Windes treibt das Windrad an – genauer gesagt die Rotorblätter – welche wiederum den Rotor bewegen. Die Rotationsenergie wird an einen Generator weitergeleitet, in dem daraus elektrische Energie erzeugt wird.

Mit einer Kleinwindkraftanlage könnt ihr als Hausbesitzer euren Strom selbst produzieren. Damit seid ihr unabhängig von Strompreiserhöhungen und erzeugt euren Strom auf eine umweltfreundliche Art. Für Windkraftanlagen wird nicht viel Platz benötigt, aber sie machen nicht unbedingt überall Sinn. Wichtig ist, dass an eurem Standort genug Wind vorhanden ist, und die richtige Anlage für die örtlichen Gegebenheiten ausgewählt wird. Bevor ihr in eine Windanlage investiert, solltet ihr eine Windmessung durchführen, optimalerweise ein ganzes Jahr lang.

Ihr müsst auch nicht allein auf den Wind setzen, sondern könnt Solar- und Windenergie kombinieren. Wie das geht, lest ihr im nächsten Abschnitt.