Ein Haus von höchster Ästhetik

Welch eindrucksvoller Anblick! Die Architekten haben für die Umsetzung des Hauses auf eine klar strukturierte und überaus besondere Gestaltung gesetzt. Baukörper in kubischer Form prägen das Objekt und stechen durch ihre unterschiedliche Farbgebung hervor. Zu Weiß und einem dunklen Braunton gesellt sich ein sattes Beige. Zusammengehalten werden die drei Hauptkörper durch unterschiedliche Elemente. Diese wurden im Hintergrund eingesetzt, zeigen sich aber auch im Vordergrund in Form des länglichen Balkons. Zur Begrenzung des Grundstücks wurden Wände aus grau-bräunlichem Holz in luftigem Abstand zueinander aufgestellt, die dennoch die Privatsphäre bewahren und Teil einer Gestaltung sind, die man so nicht täglich sieht. Das Haus steht in Nishinomiya, einer Stadt in Japan.