Badezimmer planen: Tipps und Trends

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der Planung des Badezimmers ist die Materialwahl für die Sanitärkeramik. Die Zeiten von Tonkrug und Holzzuber haben wir schon lange hinter uns gelassen und auch Gusseisen, Metall und Porzellan sind nicht mehr zeitgemäß. Die am weitesten verbreiteten Materialien in heutigen Badezimmern sind Stahlemaille und der Kunststoff Sanitäracryl. Die Materialentwicklung steht aber nicht still und so halten neue Werkstoffe Einzug in die Nassbereiche. Obwohl schon seit 1967 auf dem Markt, ist der mineralisch-organische Verbundwerkstoff Corian eine gute Wahl. Langlebig, pflegeleicht und mit edler Optik überzeugt dieses Material auf ganzer Linie. Dank einer quasi fugenlosen Oberfläche kann sich Schmutz und Schimmel auf Wannen und Becken aus Corian kaum festsetzen, was sehr hygienisch ist und die Badreinigung deutlich erleichtert. Der Mineralguss – ein Verbundstoff aus Acrylpolymer und natürlichen Materialien – ist in seinen Eigenschaften Corian sehr ähnlich, kostet aber deutlich weniger und eignet sich so auch für den schmaleren Geldbeutel. Mineralguss ist ebenso dauerhaft und in der Reinigung wenig anspruchsvoll wie Corian, bietet kaum Angriffsfläche für Schmutz und Keime. Es hat eine hohe Isolationswirkung und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Das Material gibt es in matt und glänzend und es kann sowohl bei einer Mineralgussbadewanne als auch bei einem Mineralgusswaschbecken zum Einsatz kommen. Wie auch die Badewannenschablone könnt ihr euch Materialproben vorab zuschicken lassen und dann ganz in Ruhe entscheiden.