Die Romulus und Remus Häuser

Die Architekten benannten das Doppeleinfamilienhaus Romulus und Remus. Hierbei handelt es sich um eine tragische Geschichte aus der römischen Mythologie. Die Namen stehen für zwei Brüder, die von einer Wölfin aufgezogen wurden, da die Eltern sie ausgesetzt hatten. Wie es so üblich ist in Sagen, gab es einigen Tumult und im späteren Verlauf der Geschichte wollten Romulus und Remus eine neue Stadt gründen. Allerdings gerieten die beiden erneut in einen Streit, weil sich Remus über die niedrige Mauer lustig machte, die Romulus als Befestigung erbauen ließ. Remus sprang kurzerhand über die Grenze, diese Aktion erboste Romulus so sehr, dass er seinen Bruder tötete.

Ein dramatischer Ausgang, der höchstwahrscheinlich nicht auf die Häuser übertragen werden kann. Die Ähnlichkeit und Verbundenheit der beiden Gebäude entspricht jedoch der der Brüder. Die Architekten lassen also viel Spielraum für Interpretationen.