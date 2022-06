Cooles Loft mit Industrial-Flair

Viel Platz in urbaner Atmosphäre, hohe, lichtdurchflutete Räume und angesagter Industrial Chic – Wohnraum in coolen Lofts ist in den Großstädten und Metropolen heiß begehrt. Dafür werden ehemalige Fabrikhallen und leerstehende Lagerhallen umgebaut und in stylishe Wohnparadiese verwandelt, die längst nicht mehr nur alternative Künstler zu schätzen wissen. Dementsprechend heiß umkämpft sind solche Immobilien auf dem Wohnungsmarkt. Also springen Architekten auf den Trend auf und bauen einfach neue Loftgebäude, welche die Vorzüge eines klassischen industriellen Umbauprojekts mit denen moderner Architektur verbinden. Ein solches Loft haben wir euch heute mitgebracht. Es wurde von der Innenarchitektin Justyna Smolec eingerichtet und bietet neben coolem Design und jeder Menge Platz zur freien Entfaltung auch einen grandiosen Ausblick über die Dächer von Warschau.