Coole Ideen für einen Kamin im Wohnzimmer

Ein Kamin gehört zu den schönsten Einrichtungsideen fürs Wohnzimmer. Besonders beliebt sind Kamine nicht nur, weil sie eine mollige Wärme spenden, sondern vor allem auch, weil sie einen beeindruckenden Blickfang bilden. Ist ein Kamin nicht schon zu Beginn im Haus oder in der Wohnung zu finden, entscheidet man sich häufig dafür, nachträglich einen Kamin einzubauen. Doch dabei muss eine Menge Aufwand einkalkuliert werden, denn der Platz sollte feuerfest sein und auch der Schornstein darf nicht fehlen. Eine optimale Alternative stellen Elektro- oder Ethanolkamine dar, denn sie sind einfacher zu handhaben und können bedeutend leichter in den Wohnraum integriert werden. Wie unterschiedlich solche Modelle aussehen können, welche Vorteile sie mit sich bringen und wie ihr das passende Design für euer Wohnzimmer findet, erklären wir euch in diesem Artikel.