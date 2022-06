Moderne Eleganz mit technischen Raffinessen

Zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Raum für euch – das Ankleidezimmer, das in großen, grifflosen Schränken und Kommoden jede Menge Platz für sämtliche Klamotten der Bewohner bietet. Darüber hinaus wurden indirekt beleuchtete, offene Fächer integriert, in denen sich Handtaschen und besonders lieb gewonnene oder edle Accessoires in Szene setzen lassen. Der elegante, weiche Teppich in hellem Grau rundet den luxuriösen Look des Raumes ab.