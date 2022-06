Die schönsten Häuser der Woche

In der schweizerischen Gemeinde Schmerikon steht ein Haus, das für Aufsehen sorgt und das in durchaus positivem Sinne. Das von Fröhlich Architektur AG konzipierte und entworfene Einfamilienhaus wurde in Kubus-Form gestaltet, was für einen modernen Baustil spricht. Dazu kommt, dass sich die Fassade in Sichtbeton zeigt, was zusätzlich für einen starken Look sorgt. Rau und charmant wirkt es zugleich. Einzigartig dazu ist die Lage, die vom Balkon aus einen herrlichen Ausblick verspricht.