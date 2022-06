Grandiose Verwandlung in ein einzigartiges Loft

Was hat sich in dem 125 qm Raum alles getan? Es mussten Wandverkleidungen weichen, die Wände und das Dach isoliert werden, die alten Fenster wurden ersetzt und das Holz in der Decke auf Vordermann gebracht, man verlegte einen hochwertigen Parkettboden und zog in einem Teil des Raumes raffinierte Zwischenetagen ein, um zusätzliche Wohnfläche hinzuzugewinnen. So entstanden nicht nur clevere und super praktische Stauraummöglichkeiten, sondern auch eine komplett neue Etage mit ausreichend Platz für ein Arbeits- und ein Schlafzimmer.