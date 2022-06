DIY: 6 Ideen, Heimtextilien selbst herzustellen

Mit dieser DIY Heimtextilie holt ihr euch natürliche Gemütlichkeit ins Haus. Dem Foto nach ist dieses Kissen kein gewöhnliches Dekokissen, das in quadratischer oder rechteckiger Form das Sofa ziert. Die Umrisse dieser DIY Heimtextilie sind außergewöhnlich illustrativ und zeichnen ganz deutlich ein Ahornblatt. Was man braucht, um diese unübliche Kissenform im DIY zu erstellen, ist schnell zusammengetragen: 3 m Paspel, 2 Stoffabschnitte in Größe DIN A3, 1 Streifen Stoff mit einer Länge von ca. 20 cm x 1,5 cm und Füllmaterial.

Bei einem Spaziergang macht ihr euch auf die Suche nach einem schön geformten Ahornblatt, das euch als Vorlage für die DIY Heimtextilie dienen wird. Dieses Blatt könnt ihr nun in den Computer einscannen und in einem Grafikprogramm wie Adobe Photoshop oder Adobe Illustrator auf eine beliebige Größe skalieren. Da unter der Materialauflistung Stoffteile der Größe DIN A3 genannt wurden, haltet ihr euch am besten daran und passt das Blatt dieser Normierung an. Falls ihr diese Software nicht besitzt, hilft euch die Fachkraft im Copyshop dabei, das Bild ins richtige Format zu übertragen. Auch per Hand können die Umrisse des Ahornblatts passend gemacht werden, wenn man sich einen Trick zu eigen macht, den dieses Ideenbuch zum Thema DIY Heimtextilien erklärt.

Mit dieser Schablone werden dann die Stoffabschnitte zurechtgeschnitten und daraufhin wiederum längs und quer mehrmals geteilt. Nun darf der Papels am DIY Heimtextil angewandt werden, indem die einzelnen Stoffteile mit dem Paspelband zusammengenäht werden. Jetzt werdet ihr das Vorder- und Rückteil des Ahornkissens in den Händen halten, die nur noch mit einem breiten Streifen Stoff verbunden werden müssen. Hierbei lasst ihr eine faustgroße Öffnung frei, um das Kissen mit dem Füllmaterial auszustopfen. Per Hand wird diese offene Stelle schließlich am Heimtextil zugenäht.