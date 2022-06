Multifunktionales Wohnzimmer – So geht's einfacher, als gedacht

Bevor ihr losgeht und Möbel und andere Gegenstände für eure Wohnzimmereinrichtung, Dekoartikel und Pflanzen kauft, die euch gefallen, überlegt erst einmal, wie viel Platz euch zur Verfügung steht. Dabei ist nicht nur die Quadratmeterzahl eures Zimmers wichtig, sondern auch der Schnitt. Habt ihr Dachschrägen? Erker oder Alkoven sind ebenso zu bedenken. Vor allem, wenn ihr euer Wohnzimmer zu verschiedenen Zwecken nutzt, müsst ihr eine Auswahl an Einrichtungsgegenständen treffen. Auch bei kleinen Räumen will wohlüberlegt sein, was in das Zimmer soll und passt und was nicht. Macht euch einen groben Plan darüber, welche Ansprüche ihr an euer Wohnzimmer stellt und was ihr dazu benötigt, diese zu befriedigen. Wollt ihr euren Wohnraum mit einem Ess- oder Arbeitszimmer kombinieren, könnt ihr abwägen, ob luftige Regale, Paravents oder Schiebegardinen zur Trennung der verschiedenen Bereiche sinnvoll sind.