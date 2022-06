9 Tipps für den Wohlfühlbalkon

Pflanzen auf dem Balkon sind für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit. Denn so ein bisschen lebendiges Grün macht selbst aus dem kleinsten Stadtbalkon ein echtes Naherholungsgebiet. Unser Tipp für alle, die an ihrem grünen Daumen zweifeln und sich die Pflege der pflanzlichen Mitbewohner nicht zutrauen: Anspruchslose, pflegeleichte Pflanzen wie Clematis, Efeu, Geranien und Petunien gedeihen wirklich überall. Welches Grünzeug auf welchem Balkon am besten wächst, erfahrt ihr in unserem Ideenbuch Tipps für den Nord-, Süd-, Ost- und Westbalkon .